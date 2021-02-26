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Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов. ДОКУМЕНТ

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Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов. ДОКУМЕНТ
Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко.

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Например, власти почему-то не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет "ПрикарпатЗахідтранс" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука. Также не были введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.

Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - заявил Гончаренко.

Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов 01
Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов 02

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Топ комментарии

  • Bogdan_
    Ещё одного морального урода "вам в ленту"
    Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 3793

    Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 4416
  • Ef Df
    шмьіль не може розібратися: чи електрику у Лу купувати, чи нах посилати?
  • AbOriginal_UA
    Покупка э/энергии - лучшая санкция!
    Да, Шмыгаль ?
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