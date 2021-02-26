Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов. ДОКУМЕНТ
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко.
Например, власти почему-то не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет "ПрикарпатЗахідтранс" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука. Также не были введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.
Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - заявил Гончаренко.