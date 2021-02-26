Франция с Германией приложат максимум усилий для выполнения обязательств саммита Нормандской четверки всеми сторонами, - глава МИД ле Дриан

Франция и Германия будут прикладывать усилия, чтобы обязательства, взятые на себя на парижском саммите Нормандской четверки, были выполнены всеми сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также обсуждали конфликт на Донбассе. Франция вместе с Германией поддерживают функционирование Нормандского формата для того, чтобы развязать этот конфликт. И мы будем решительно в дальнейшем поддерживать и прикладывать все усилия для того, чтобы обязательства, которые были взяты на Нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года, были выполнены всеми сторонами и для того, чтобы можно было в конструктивном русле готовиться к следующему саммиту", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Франция не признала, и не будет признавать незаконной аннексии Крыма Россией.

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"Мы будем и в дальнейшем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее в международно признанных границах", - указал ле Дриан.

Он добавил, что Франция и все европейские партнеры будут и в дальнейшем поддерживать Украину в развитии стабильного демократического и богатого общества.

"Я подчеркнул постоянную поддержку Францией решительной позиции Украины и президента Зеленского на пути очень смелых реформ, по реформе судебной системы и по борьбе с коррупцией", - добавил министр.

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Как сообщалось, 26 февраля глава МИД Кулеба осущещствляет рабочий визит во Францию.