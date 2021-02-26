Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"
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Сегодня в ходе жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон украинские футбольные клубы "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с римской "Ромой", а киевское "Динамо" с испанским "Вильярреалом".
Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон
Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА запланированы на 11 марта, ответные встречи - 18 марта.
"Динамо" сыграет первый матч в Киеве, а "Шахтер" – в Риме.