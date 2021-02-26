Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"

Сегодня в ходе жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон украинские футбольные клубы "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.