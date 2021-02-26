Новости

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"

4 87338
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"
Сегодня в ходе жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон украинские футбольные клубы "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с римской "Ромой", а киевское "Динамо" с испанским "Вильярреалом".

Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон

Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА запланированы на 11 марта, ответные встречи - 18 марта.

"Динамо" сыграет первый матч в Киеве, а "Шахтер" – в Риме.

Читайте также: "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mussi Volanti
    Кстати да. На кацапячих сайтах можно спокойно смотреть все, включая серию Б и Чемпионшип, а рыжий упырь за свои вонючие каналы деньги требует. Видать Украине не нужна пропаганда спорта и футбола в частности
  • Andy Sok
    Хорошие команды. Будет интересно. Особенно Шахтеру с бывшим тренером)
  • Ави
    у Вильяреала можно выиграть. Это нестабильная команда полудворовая
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости