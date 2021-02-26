Новости • Агрессия России против Украины

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство

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Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма, - посольство
Правительство Японии неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркивают в посольстве этой страны в Киеве.

"По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г.Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма", - говорится в сообщении посольства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и г.Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений отделить Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Курилы и Сахалин - ЭТО ЯПОНИЯ!!!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Відносно Японіі, жодних сумнівів !! Нінзі не забудут Сахалін та Куріли !!!)))
  • Алекс Мышкевич
    Північні території це Японія !
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