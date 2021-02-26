"Дело "Хизб ут-Тахрир": из оккупированного Крыма в Россию конвоировали еще 13 крымских татар, - активисты

Еще 13 крымских татар, которые проходят по симферопольскому "делу "Хизб ут-Тахрир", этапированы в следственный изолятор №1 российского Ростова-на-Дону. Все они более двух недель содержатся в карантинных камерах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом "Крымской солидарности" сообщила адвокат Эмине Авамилева после заседания суда, в ходе которого рассматривались апелляционные жалобы защитников.

Яшар Муединов, Осман Арифмеметов, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Энвер Аметов, Шабан Умеров, Руслан Сулейманов, Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Аким Бекиров и Раим Айвазов были конвоированы из Крыма по постановлению российского Южного окружного военного суда.

На данный момент все фигуранты второй симферопольской группы, за исключением Ремзи Бекирова уже находятся в СИЗО Ростова. Он проходит по этапу через Новороссийск по направлению в следственный изолятор Ростова-на-Дону.

"Рустем Шейхалиев, Иззет Абдуллаев находятся на карантине. Яшар Муединов с другими нашими соотечественниками находится уже 15 дней в условиях карантина. Их не переводят в камеры, поскольку, как им поясняют, нет мест в камерах, которые находятся вне карантина", - сообщила адвокат.

При этом помещения не обогреваются должным образом.

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"Подтекает батарея, окно плотно не закрывается и перекрыто полиэтиленовой пленкой, там сейчас холодно", – сообщила Авамилева со слов своего подзащитного Рустема Шейхалиева. Заключенные в очередной раз обратили внимание суда на проблемы с приемом пищи, а именно – в меню периодически присутствует свинина, от которой, в силу религиозных убеждений, они отказались. Другой пищи администрация СИЗО им не предоставляет.

Как сообщалось ранее, у Рустема Шейхалиева в момент его прибывания в Краснодарском СИЗО были изъяты все лекарственные препараты. После обращения защитников в органы прокуратуры по Краснодарскому краю и СИЗО города Краснодар, лекарственные препараты ему были возвращены. Заключенные крымские татары поблагодарили народ за поддержку, в частности волонтеров, которые осуществляют передачу посылок, передач для них.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе представителей общественного объединения "Крымская солидарность". Всего задержаны 24 человека, в их числе гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров.

27 и 28 марта 2019 года российский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных.​

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов "Крымской солидарности" и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что данные призывы представителя ОБСЕ вызывают "недоумение".

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 марта в Крыму.