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Киев с помощью ЕБРР покупает 50 новых вагонов метро, - Кличко

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Киев с помощью ЕБРР покупает 50 новых вагонов метро, - Кличко
Киевский метрополитен и ЕБРР подписали кредитный договор на 50 млн евро, за которые закупят 50 новых вагонов метро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграмм канале.

"Друзья! Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро. Эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию столичного метрополитена, на которой до конца этого года мы планируем открыть 2 новые станции метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды", – сообщил Виталий Кличко.

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По его словам, сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов.

"Около 100 из них – в критическом состоянии и нуждаются в обновлении в ближайшие 3-4 года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава", – отметил Виталий Кличко.

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Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    Если покупать в Украине, намного сложнее завышать стоимость...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Україна не здатна виробляти метровагони ? Ганьба !!!)))
  • Stanislav Lagutsky
    Перейменуйте спочатку проспект правди на виноградарь чи вітряні гори ,зробіть декомунізацію і не брешіть людям про правди проспект це була газета правда назван проспект,сама брехлива і злочина газета
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