Свободная экономическая зона "Крым" диссонирует с санкционной политикой МИД, - Джапарова
Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она подчеркнула важность парламентского измерения деятельности Крымской платформы, заложенного в ее архитектуру и необходимость работы парламента для законодательного решения внутренних вопросов и продвижение темы деоккупации Крыма на международном уровне.
"Крымская платформа - это элемент общей национальной политики, это не может восприниматься как панацея от всех проблем. Потому что есть трек задач внутренних - это и отмена закона о свободной экономической зоне, который очень диссонирует с политикой МИД: когда мы приглашаем страны вводить санкции, не торговать с оккупированной территорией, а сами имеем свободную экономическую зону, то тогда, конечно, это вопрос диссонанса, это и вопрос определения статуса политических заключенных, и многие другие вопросы, связанные с крымскими татарами - коренным народом. то есть на сегодня имеется необходимость законодательного урегулирования тех или иных вопросов ", - сказала Джапарова.
Напоминаем, СЭЗ "Крым" - свободная экономическая зона, созданная на оккупированной части территории Украины (Автономная Республика Крым и город Севастополь) в соответствии с Законом Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12 августа 2014 №1636-VII. Начала действовать 27 сентября 2014. СЭЗ "Крым" введен на десять полных календарных лет.