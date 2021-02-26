Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка

1 78315
Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка
Спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр  Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, в ходе вербовки представители российских спецслужб предлагают боевикам из первого и второго армейских корпусов, которые воюют на Донбассе, а также жителям ОРДЛО зарплату в 5 тысяч долларов в месяц, а также определенные льготы за службу в частных военных компаниях.

"Сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии", - добавили в ГУРе.

Читайте также: РФ перебросила на оккупированный Донбасс сводное снайперское подразделение, вооруженное комплексами различного калибра, - разведка

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    И это хорошо!!! Чем больше этой бомбасной сепарасни сдохнет Сирии, Ливии, и др., тем меньше придется нашим бойцам их утилизировать!!!
  • Антип61
    Пока что Зеля с Дерьмаком с этим справляются.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А Лугандон хто залишиться захищати від ненависних бандєровцєв?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости