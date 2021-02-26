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Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"

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Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"
Гражданское общество в Крыму 26 февраля 2014 г. отстояло территориальную целостность Украины, не дав собрать внеочередную сессию Верховного Совета Автономной Республики Крым с целью принять обращение к президенту РФ.

Об этом во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Гражданское общество отстояло территориальную целостность Украины. А те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, они со своей задачей не справились", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, 25 февраля 2014 г. стало известно, что депутаты из окружения руководства ВС АРК собирают внеочередную сессию, на которой "попытаются принять "обращение" к Путину".

"Мы понимали, что это - приглашение России, как минимум, вмешаться в украинские дела, и в этот день, 25 февраля, мы встречались несколько раз с Константиновым (тогдашний председатель ВС АРК - ред.) и его заместителем. Я, как председатель Меджлиса крымскотатарского народа, со своими заместителями пытался убедить его отложить дату сессии на несколько дней, поехать с группой депутатов во главе с ним в Киев, встретиться с временно исполняющим обязанности президента Турчиновым и согласовать вопрос Крыма, то есть весь процесс ввести в конституционное поле Украины", - рассказал Чубаров.

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Однако, по его словам, "Константинов уже себе не принадлежал, в Крыму уже были повсюду расставлены агенты спецслужб Российской Федерации".

Чубаров подчеркнул, что накануне и в день проведения митинга, 26 февраля, он не обнаружил "ни одного заметного движения украинских политических партий в Крыму".

"Почему-то все куда-то разошлись, за исключением активистов украинского движения, поэтому нам, Меджлису крымскотатарского народа, пришлось принять решение, чтобы объединить всех людей в Крыму для сопротивления тем планам, которые были задуманы на 26 февраля", - рассказал глава Меджлиса.

Он отметил, что участники митинга 26 февраля - примерно 15 тысяч представителей гражданского общества - свою задачу выполнили, отстояли территориальную целостность Украины и не дали депутатам отправить обращение в Москву.

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"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.

В то же время первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Дарья Свиридова отметила, что вопрос деоккупации Крыма - это вопрос восстановления справедливости как для каждого отдельного человека, так и для страны в целом, и для международного права в целом.

Она сказала, что важно помнить и о событиях 26 февраля 2014 г., и о людях, которые ежедневно оказывают сопротивление в условиях оккупации. Свиридова также напомнила, что во время митинга 26 февраля два человека погибли, другие получили повреждения, а оккупационная "власть" со временем использовала митинг как повод для начала политических преследований жителей Крыма.

"Расследование этих событий, признание жертвами лиц, которые преследовались, привлечение к ответственности виновных в этих военных преступлениях - это тоже очень важные элементы на нашем пути к справедливости", - отметила заместитель постпреда.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 г. перед зданием Верховного Совета АРК прошел многотысячный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. Сразу после оккупации начался процесс над патриотами Украины: были задержаны заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также крымские татары Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.

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Топ комментарии

  • Не один из 73%
    А если бы в 14 году при власти были эти? Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились" - Цензор.НЕТ 716
  • Рома Маестро
    Одного ты точно знаешь - четырежды уклонист от призыва из Кривого Рога....
  • Анатолий К 65c6a92d
    Турчинов у цей час не міг розібратися із ситуацією в Києві, бо вся опущена ригами міліція заховалася, армія дискридитована зеком, який її вигянів на Майдан і розікрадена всіма попередниками, що 10 відсотків техніки тільки рухалося, літаки не літали, броєздатних і то наполовину було десь 5-7 тисяч десантників, половина депутатів у Харкові мали створити якусь малоросію, у всі міста України зайшли російські ДРГ і розшатували виконкоми, військових, міліцію, суди, прокуратуру, тупий нарід надів колорадські стрічки і горлинив "росія", в Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську та десятках мунших міст, були захоплені облради, міськради, вивішени російські тряпки замість українських прапорів... Крим захопили озброєні ДРГ ГРУ і вийшли із казармів війська кацапського флоту, в Донецьку, Луганську вже стріляли, більшість депутатів різних рівнів придбали ворожді прапорці і вижидали, коли його вивішувати на своєму будинку, балконі чи автомобілі... Кримська міліція, СБУ, прокуратура, суди і 90% військових перейшли на бік ворога разом з технікою і зброєю.Президент і частина депутатів ВР, ген.прокурор, міністри, втекли, залишивши порожню казну і відсутність золото-валютних-резервів, а пенсіх і соцвиплати потрібно виплачувати кожного дня.Про що Ви кажете пане? Дякувати пару десятку депутатів із фракції "Партії регіонів", Турчинову, Порошенко, Яценюку," БПП", "народному фронту", "Свободі" та частині позафракціонних, що вони проголосували за виконуючого обовязки президента Турчинова і залишили легітивну Раду. А то памятаєте, як кричали кацапи "київська хунта" і призивали не виконувати накази нелегетимної ніби влади. Дякувати добробатам, волонтерам,частині військових, міліції, прокуратурі,та окремим громадянам, які своїми коштами, продуктами, одежею, теплим словом підтримали одиноких патріотів і спасли Україну.
    А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
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