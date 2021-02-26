В июле на Луганщине будет открыта новая телевышка для вещания на оккупированные территории, - Минрегионразвития
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
Телебашня расположена почти на границе с временно оккупированной территорией. Благодаря этому украинские теле- и радиоканалы будут доступны для жителей значительной части неподконтрольных украинскому правительству Луганской и Донецкой областей.
Проект состоит из строительства и обустройства радиотелевизионной передающей станции и установки наземного технологического оборудования. Телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и восьми радиоканалов.
Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн грн, в том числе 40,9 млн грн - средства государственного бюджета.
"Благодаря синхронизации действия Бахмутской и Попаснянской телебашен, радиус сигнала значительно увеличится. Украинские каналы станут доступны во многих густонаселенных регионах временно оккупированной территории, в частности, в Горловке, Дебальцево, Углегорске, Алчевске, Стаханове", - подчеркнули в Минрегионе.