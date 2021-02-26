Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности поддерживает инициативу создания в Украине специализированной выставки оборонной продукции и готово выступить от имени Кабмина инициатором ее создания.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идею создания такой выставки я поддерживаю. Другой вопрос, который мы будем обсуждать, - где она должна функционировать, на какой площадке. Но то, что есть такая инициатива и наших частных компаний, и "Укроборонпрома", Минстратегпром ее поддерживает, готов подставить свое плечо и выступить от правительства инициатором ее создания", - сказал Уруский в ходе публичного отчета, отвечая на вопрос об инициативе Лиги оборонных предприятий, "Укроборонпрома" и выставочного центра "Киевэкспоплаза" о создании выставки UA Def.

Вице-премьер напомнил, что на сегодня функционирует две специализированные выставки – "Авиасвит-XXI" и "Оружие и безопасность".

"В свое время выставка "Оружие и безопасность" создавалась Министерством внутренних дел под задачу разработки специализированного охотничьего оружия, техники, и она не полностью охватывает комплекс, который может демонстрировать наше государство в оборонно-промышленном направлении", - пояснил Уруский.

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