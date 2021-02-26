Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД
Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев-Тель Авив-Киев в начале марта для возвращения украинцев домой", - написал Николенко.
Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. @UKRinIsrael додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими. pic.twitter.com/7nC40LihW2— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021
Он также добавил, что точную дату и условия приобретения билетов Посольство Украины в Израиле сообщит дополнительно.
Напомним, ранее Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел для израильтян, возвращающихся домой, обязательный карантин в специальных центрах из-за ситуации с COVID-19.
В январе власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса, а впоследствии временно приостановили международное авиасообщение с целью предупредить распространение новых штаммов COVID-19.