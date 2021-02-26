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Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД

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Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД
Украина и Израиль договорились в начале марта осуществить специальный коммерческий рейс Киев-Тель Авив-Киев для возвращения украинцев домой.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев-Тель Авив-Киев в начале марта для возвращения украинцев домой", - написал Николенко.

Он также добавил, что точную дату и условия приобретения билетов Посольство Украины в Израиле сообщит дополнительно.

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Напомним, ранее Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел для израильтян, возвращающихся домой, обязательный карантин в специальных центрах из-за ситуации с COVID-19.

В январе власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса, а впоследствии временно приостановили международное авиасообщение с целью предупредить распространение новых штаммов COVID-19.

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Топ комментарии

  • Nickol Nickols
    Израильтяне может и полетят, а представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ.
  • Привет
    Кабелек с ****** там тоже есть?? Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 5454
  • Алексей Дмитренко
    із взаємністю українського народу останні півтора року є певні проблеми.
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