Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД

Украина и Израиль договорились в начале марта осуществить специальный коммерческий рейс Киев-Тель Авив-Киев для возвращения украинцев домой.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев-Тель Авив-Киев в начале марта для возвращения украинцев домой", - написал Николенко.

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. @UKRinIsrael додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими. pic.twitter.com/7nC40LihW2 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021

Он также добавил, что точную дату и условия приобретения билетов Посольство Украины в Израиле сообщит дополнительно.

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Напомним, ранее Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел для израильтян, возвращающихся домой, обязательный карантин в специальных центрах из-за ситуации с COVID-19.

В январе власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса, а впоследствии временно приостановили международное авиасообщение с целью предупредить распространение новых штаммов COVID-19.



