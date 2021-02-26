Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден
Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он акцентировал, что ровно семь лет назад Россия нарушила международное право и вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.
"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - заявил Байден.
Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова Россией.
"… и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", - добавил Байден.
Американский президент также отметил, что США продолжат чтить память Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся "с огнем снайперов и силовиков на Майдане", требуя нового начала для своей страны.