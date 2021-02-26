Зеленский создал Организационный комитет по подготовке саммита "Крымской платформы", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 78/2021 "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Главой Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы; разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики; обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемых для развития крымскотатарского языка, в том числе в контексте провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН на период 2022-2032 годов Международного десятилетия языков коренных народов и на площадке Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

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