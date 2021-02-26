В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно

Завершение работы миссии МВФ в Киеве без результата - "это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился".

Украина имеет экономический запас до конца весны для успешного завершения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и ЕС о получении новых кредитных траншей. Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат напомнил, что любой кредитный транш ЕС предоставлялся только после сигнала со стороны МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов

"Однако это не означает, что мы не получим деньги Фонда и Евросоюза. Действительно, сейчас представители МВФ уехали из Украины, не договорившись о выделении займа. Однако это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился. Далее будет следующий этап, и здесь мы должны лучше выполнить наше домашнее задание. У нас еще есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры с МВФ, а следовательно и с ЕС, завершились успешно", - сказал Точицкий.

Напомним, что летом прошлого года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с выделением примерно 5 млрд долларов. Из них 2,1 млрд долларов государство получило сразу, остальные должны были разделить на четыре транша. 13 февраля 2021 г. миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.