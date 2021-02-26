"Уличное правосудие?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят приговор Стерненко и дела против топ-менеджеров "ПриватБанка"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, ожидается обсуждение вопроса санкций СНБО и того, кто может следующим оказаться в санкционном списке.
Гости студии:
Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;
Алексей Данилов, Секретарь СНБО Украины;
Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;
Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;
Масси Найем, адвокат Сергея Стерненко;
Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;
Роман Сульжик, член Наблюдательного совета "ПриватБанка";
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Егор Чернев, народный депутат фракции "Слуга народа"
Нестор Шуфрич, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.