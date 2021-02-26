"Уличное правосудие?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят приговор Стерненко и дела против топ-менеджеров "ПриватБанка"

В пятницу, 26 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят приговор активисту Сергею Стерненко, кто может быть заинтересован в протестах на Банковой, а также дела против топ-менеджеров "ПриватБанка".