Новости • Приговор Стерненко

"Уличное правосудие?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят приговор Стерненко и дела против топ-менеджеров "ПриватБанка"

1 93014
"Уличное правосудие?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят приговор Стерненко и дела против топ-менеджеров "ПриватБанка"
В пятницу, 26 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят приговор активисту Сергею Стерненко, кто может быть заинтересован в протестах на Банковой, а также дела против топ-менеджеров "ПриватБанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ожидается обсуждение вопроса санкций СНБО и того, кто может следующим оказаться в санкционном списке.

Гости студии:

Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;

Алексей Данилов, Секретарь СНБО Украины;

Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;

Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;

Масси Найем, адвокат Сергея Стерненко;

Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;

Роман Сульжик, член Наблюдательного совета "ПриватБанка";

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Егор Чернев, народный депутат фракции "Слуга народа"

Нестор Шуфрич, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";

Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.

Также читайте: Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19

ТОП-новости

все новости