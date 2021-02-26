Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко

В Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Государство, в котором одни граждане платят налоги, а другие безнаказанно уклоняются от них, - обречено на жалкое существование. В таком государстве никогда не будет денег на справедливое социальное страхование, достаточное финансирование обороны и безопасности, создание условий для развития транспортной инфраструктуры и стимулирования бизнеса", - отметил замминистра.

По словам Геращенко, учителя, врачи, военные, полицейские, чиновники и пенсионеры в таком государстве будут обречены жить на грани бедности, в то время как купаются в роскоши те, кто безнаказанно не платит налоги.

Замглавы МВД подчеркнул, что в Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения. Чтобы никто не мог "порешать" или безнаказанно уйти от их уплаты, оставив учителей, медиков, военных и полицейских без достойной оплаты их труда.

"По моему мнению, при условии полного отсутствия незаконных вмешательств в ее работу и препятствий налоговой и таможни собирать налоги и таможенные платежи, уже через год нам вообще будут не нужны никакие кредиты МВФ и внешние займы", - подчеркнул Геращенко.

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