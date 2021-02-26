116 семей политзаключенных Кремля получили в 2020 году по 100 тыс. грн госпомощи, - Минреинтеграции

В 2020 году 116 семьям и родственникам украинских политзаключенных Кремля выделена материальная помощь в размере 100 тыс. грн.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем на нескольких треках, в том числе и по помощи людям. Существует так называемая межведомственная комиссия, которая занимается вопросами политических заключенных. Она рассматривает конкретные случаи и предоставляет так называемую правовую помощь в размере 100 тыс. грн семьям именно таких политзаключенных.

В частности, в прошлом году мы рассмотрели более 120 дел, и в 116 комиссия приняла положительное решение - семьям выплатили соответствующую помощь. Подавляющее большинство из этих 116, более 100 человек - это люди как раз из Крыма", - рассказал чиновник.

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