Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук
Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук изданию OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 людей) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в том числе запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему лично передать приглашение в Украину, посетить Киев на 30-ю годовщину независимости Украины" – сказала Кравчук.
Кроме того, нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями и решили посетить лицей имени Т.Г. Шевченко накануне шевченковских дней. Дирекции лицея подготовили подарки в виде украинских книг.
"Это будет больше рабочее празднование. Это командировка, но мы едем за свой счет. Конечно, воспользуемся возможностью и в выходной день посетим главные достопримечательности. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", – добавила Кравчук.