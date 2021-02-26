Получившие подозрение экс-топы "Привата" Яценко и Дубилет-старший вышли из числа основателей "Монобанка"

Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет и его бывший первый заместитель Владимир Яценко лишились долей в ООО "Финтех Бэнд" (развивает карточный бренд Monobank).

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины в системе Youcontrol, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Доля Александра Дубилета (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а Владимира Яценко (17,18%) - к Евгении Кривенко.

Другие основатели "Финтех Бэнд" не изменились: Олег Гороховский - 17,18%, Михаил Рогальский - 17,18%, Людмила Шмальченко - 9,81%, Вадим Ковалев - 4,91%.

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Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету о подозрении сообщили заочно.

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