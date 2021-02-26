Главный санврач Прикарпатья допустил циркуляцию нового штамма коронавируса: "ведет себя немного странным образом"

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук допустил, что рост количества больных коронавирусом в регионе может быть связан с распространением нового штамма.

Об этом он рассказал в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на днях в Центр общественного здоровья направили образцы анализов пациентов с тяжелой формой COVID-19, результаты придут в ближайшее время.

Анализы проверяют, чтобы "понять, или это вирус, который у нас циркулировал с прошлого года, или это какой-то другой, уже мутировавший вирус".

"Сейчас наблюдаем, что продолжительность лечения пациентов особенно сейчас с тяжелыми формами, удвоилась. Это если сравнивать с пациентами, которые лечились буквально месяца два-три назад. Лечение в больницах такого пациента в настоящее время составляет 19-20 дней и даже больше. Причина в том числе в очень поздних обращениях. Но и вирус ведет себя немного странным образом, где при отсутствии симптомов заболевания клиника нарастает мгновенно, то есть в легких есть гной. Те, кто обращаются поздно, нуждаются уже в кислородной терапии, протокольном лечении и даже дополнительном", - рассказал Савчук.

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