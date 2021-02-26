Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

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Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС
По состоянию на 17 часов 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации не прекращают вооруженных провокаций в районе проведения операции Объединенных сил и десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - и с запрещенного вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирования. Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. 

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершил несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку от Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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  • wake up-UA
    Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2731
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