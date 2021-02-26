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Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц

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Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого с должности сроком на 1 месяц.

Как передает Цензор.НЕТ, указ №79-2021 размещен на официальном сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины постановляю:

Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины по 28 февраля 2021 сроком на один месяц".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

Топ комментарии

  • Коля Морозов 8ab0f315
    а що хорошого в тому що я як фермер не маю змоги обробляти власну землю і трясусь що договір оренди розірвуть у будь який момент та викорчують мій садок? я б і радий розвивати садівництво України далі закладаючи нові площі. от загалом про землю кричать люди які навіть і гадки не мають що до чого
  • Gozzalik salonu
    Щас наш доблестный КС отстранит Зеленского на год
  • Привет
    Так ведь тебе дурачку об этом два года назад говорили...и призывали подумать...а ты не смог..
    Надеялся что ботоксной старухе что то перепадет...и жопу за осла рвал...почти ка за нее... Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц - Цензор.НЕТ 2662
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