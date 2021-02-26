Зеленский заменил Свириденко на Страхову в составе делегации на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, указ №80-2021 размещен на официальном сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "1. В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе" (с изменениями, внесенными Указами от 30 июля 2020 № 302, от 18 августа 2020 № 327 и от 30 сентября 2020 № 414):

1) ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Страхову Викторию Константиновну - советника Офиса Президента Украины как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

2) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Ю.Свириденко".

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