Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам заседания Совета. ВИДЕО
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Секретарь СНБО Александр Данилов дал брифинг по результатам заседания Совета.
Трансляцию брифинга вел Офис Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Трансляцию брифинга вел Офис Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Закрой Спортмастер недоумок. Придумал санкции и обосрался.
Пердёж в муку - пыли много, а толку мало. Санкционированные спокойно организуют новые телепомойки, грозят судами и вообще спокойно себя чувствуют. А Стерненко и Рифф почему-то на зоне. Иезуитство зелепутов не знает границ.
А під час засідання на РОНБО приходило повідомлення з фронту ?