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Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам заседания Совета. ВИДЕО

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Секретарь СНБО Александр Данилов дал брифинг по результатам заседания Совета.

Трансляцию брифинга вел Офис Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

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    Закрой Спортмастер недоумок. Придумал санкции и обосрался.
  • Валентин Пруденко
    Пердёж в муку - пыли много, а толку мало. Санкционированные спокойно организуют новые телепомойки, грозят судами и вообще спокойно себя чувствуют. А Стерненко и Рифф почему-то на зоне. Иезуитство зелепутов не знает границ.
  • Nataliia Radchenko
    А під час засідання на РОНБО приходило повідомлення з фронту ?
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