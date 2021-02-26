СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского
Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.
Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.
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Пресс-центр СБУ уточняет, что среди эти 10 человек - бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, бывший председатель СБУ Александр Якименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.
"Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора", - отметил глава СБУ Иван Баканов.
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