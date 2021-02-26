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СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

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СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам заседания Совета. ВИДЕО

Пресс-центр СБУ уточняет, что среди эти 10 человек - бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, бывший председатель СБУ Александр Якименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

"Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Также на Цензор.НЕТ: На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов

Топ комментарии

  • Li Quan
    Mason Lemberg - Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні... | Facebook

    Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
    Таким чином, сьогодні минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

    В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

    Фактично:
    - всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
    - нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
    - "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
    - "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
    - зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
    - в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
    - Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
    - літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
    - за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
    - за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
    - за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

    Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
    Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1335229976863953&id=100011308905714
  • Vasilii Sergeevich
    Ахаха, вирубили Перший незалежний як тільки він вийшов в ефір
  • Pilat Pontiy
    Якось не переконливо. Ви ще введіть санкції проти "мотороли" та "гіві".
    Ви краще скажіть коли Медведчук зі своєю "гоп-компанією" буде сидіти за диверсійну діяльність проти України та державну зраду? Коли Коломойський та Фірташ будуть відповідати за грабіж держави, або будуть видані в США для суду та відбування покарання?
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