СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании рассмотрела вопрос двойного гражданства в Украине. Кабинету министров поручено разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла на брифинге секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Вопрос двойного гражданство. Есть определенные вызовы... Мы приняли решение, в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект относительно тех лиц, которые имеют двойное гражданство", - сказал он.

Как пояснил Данилов, украинская власть должна точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. Закон разрешить знать, имеют ли граждане Украины еще какое-то другое гражданство.

"Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", - заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что в Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать, и будет многоуровневая система верификации.

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