Новости

СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

2 07816
СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве
Через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Третий вопрос (который был рассмотрен на заседании СНБО 26 февраля. - Ред.)… это вопрос состояния реализации дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан генеральной прокуратуры, СБУ, МИД по тем делам, которые являются резонансными на сегодняшний день… И все те люди, которые в свое время предали Украину... будут наказаны. И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", - сказал Данилов.

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    И что, даже Зелю накажут? И Ермака с Тартаровым? Прямо чудеса !
  • Володимир Козуб
    Тема уклонистов не раскрыта ...)))))
  • Maksim Perepelitca
    Уклоністов ? Хм ,, а хто у на уклоніст . ? Хто ж ця скотиняка ? СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 4623 .
    СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8982 .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости