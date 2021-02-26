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"Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый"

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"Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на начало вещания нового телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK. По его словам, санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

В частности, на вопрос о возможно закрытии нового канала, который связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, он отметил, что СНБО работает только с фактами.

"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что еще будет разбирательство в отношении трудоустройства журналистов трех каналов.

"Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам … надо начинать с себя, чтобы все было хорошо", - добавил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов (обновлено)

Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Итог санкций от Зеленского - Медведчук на свободе, все его фирмы работают и каналы снова работают
  • Myko
    Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

    Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
  • Татьяна Лайф
    Санкции вы путаете с судебными вироками. Власть использует все инструменты для того, чтобы ликвидировать агента кремля Медведчука из Украины . Или вы хотите, чтобы его суд выпустил под залог или, что тоже возможно, сделал невиновным? Или мы должны ещё годами наблюдать , как эта мразь кремлевская, манипулируя нашим законодательством , продвигается и распространяется по всей Украине ?
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