Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска

Телеканал "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях.

Канал начал вещание в 18:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Вещание запустили через спутник, и на YouTube каналах ZIK, NewsOne и "112 Украины". Ведущие пообещали в эфире, что канал также будет доступен на сайте и в кабеле, например, в пакетах провайдеров "Триолан" и "Воля".

На канале было анонсировано появление большинства программ и форматов, которые выходили на каналах медиахолдинга Тараса Козака.

Но уже через час после начала вещания телеканал отключили от вещания на спутнике и начали отключать в кабельных сетях, - об этом его журналисты сообщили в соцсетях.

Телеканал продолжает вещать в интернете.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.