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Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов

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Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов
Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от всех своих иностранных гражданств.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на какие-то ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".

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Топ комментарии

  • Андрей Панчук
    Он длжен передвигатся только по камере !
  • Myko
    Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

    Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
  • Nataliia Radchenko
    Оце пашутіл!
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