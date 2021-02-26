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Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма

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Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание попыток аннексии Россией АР Крым и г.Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский напиисал на своей странице в Twitter.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым – это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно – падаем", - написал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную Россией аннексию Крыма, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям РФ.

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Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Что-то я думаю что Байден даже не знает о существовании этого малороса Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8169
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2295 А г-н президент Джо Байден просматривает его страницу? ))))) каждый день?))))
  • Nataliia Radchenko
    перший лизь-лизь пашьол!
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