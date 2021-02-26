Главные новости 26 февраля: санкции против предателей, попытка возродить каналы Медведчука

СНБО ввел санкции против предателей Украины, каналы Медведчука пытаются вернуться в новом формате, на Донбассе ранены 10 защитников Украины - главные новости страны 26 февраля.

Санкции против бывших главы МВД, СБУ и ВМС

СНБО ввел санкции против 10 бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые в 2014 году предали Украину. В частности, санкции ввели против бывшего министра внутренних дел Захарченко, экс-главы СБУ Якименко, бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского и других лиц. Все они сейчас находятся за границей, но в Украине у них есть имущество.

Кроме этого, Совбез поручил правительству разработать законопроект о двойном гражданстве, который позволил бы не допускать лиц с двойным гражданством на работу на госдолжностях.

Также на заседании рассматривали стратегию деоккупации Крыма, ее публичную часть представят через 2 недели.

Каналы Медведчука пытаются вернуться

Журналисты телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne вышли в эфире на львовском телеканале под названием "Первый независимый". Вещание запустили через спутник и YouTube, а также анонсировали запуск в пакетах кабельных провайдеров. Но уже через час после начала вещания телеканал отключили на спутнике. Теперь он вещает только в интернете.

На Донбассе пострадали 10 защитников Украины

8 военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. Оккупанты с начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня и продолжают вооруженные провокации.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечает, что режим прекращения огня на Донбассе фактически перестал работать. Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что лучший путь - вышвырнуть Россию с Донбасса силой, но это может быть чревато последствиями, а значит, Украине остается только дипломатический и политический путь.

Стерненко написал Зеленскому

"У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас", - обратился он из СИЗО к президенту.

Адвокаты говорят, что Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании, его цель - доказать свою невиновность.

Лерос послал Ермака. Через секретаря

Нардеп Гео Лерос пришел в приемную замглавы ОП Андрея Ермака - по его словам, чтобы обсудить, "какого черта за мной следит СБУ". Из приемной Лерос записал видео, на котором сказал, что Ермак "побоялся спуститься" с ним поговорить и передал через секретаря, "чтобы он шел нах#й".

В ВСУ изменили строевой шаг

Теперь военнослужащие будут поднимать ногу не на 15-20, а на 10-15 см от поверхности земли. Новый строевой шаг будут использовать во время военного парада по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. В президентском полку уже тренируются ходить по-новому.