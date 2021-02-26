Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Федоров сообщил о целях, которых Министерство цифровой трансформации планирует достичь. В частности, в планах - перевод 100% государственных услуг в онлайн, также продолжается работа в направлении развития электронной демократии. К скоростному интернету должны иметь доступ около 95% украинцев, а доля ИТ-индустрии в экономике должна составлять не менее 10% ВВП. Кроме того, государственные объекты критической информационной инфраструктуры должны быть обеспечены киберзащитой.
По словам министра, сегодня уже около 500 тыс. украинцев прошли курсы цифрового образования. К скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек. В этом году качественным интернетом будет обеспечено около 6,5 тыс. социальных объектов, в том числе больницы и школы. Также будет обеспечен скоростной интернет вдоль основных автотрасс.
"Наша цель - чтобы Украина вошла в топ-20 цифровых стран мира. Для этого должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке нашей страны. Наши граждане и бизнес очень охотно воспринимают цифровизацию и открыты для инноваций, а наши ИТ-специалисты ценятся во всем мире. Поэтому есть все необходимое, чтобы стать крупнейшим в мире хабом для высокотехнологичного производства и стартапов", - сказал Зеленский.