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Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко

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Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 

По его словам, после вакцинации против коронавируса могут возникать следующие побочные эффекты:

покраснение в месте укола;
незначительное повышение температуры;
появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные... Эти, что я сейчас назвал, встречаются у 5–7% от количества провакцинированных… Но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион провакцинированных. В Украине [их] пока нет", – добавил Ляшко.

Он отметил, что, когда речь идет о побочных эффектах после иммунизации, это еще не значит, что они вследствие иммунизации. Но в случае их возникновения Ляшко посоветовал обращаться к семейному врачу.

На брифинге 26 февраля Ляшко сообщал о первых "неблагоприятных событиях" после иммунизации, которые поступили днем ранее. "Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные", – говорил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не попадает в "серую" зону карантина Евросоюза, - Ляшко

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6378
  • три - пятнадцать
    учитывая то, шо привитых индоширкой 2 человека.... Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5700
  • Хабибулин Хабдурахманович Ибн
    Нема вакцинування , нема і побочки ! Керувальники генії ! А інші лохи до такого не додумалися ! Лише при Янілоху !
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