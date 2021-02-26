Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24"

По его словам, после вакцинации против коронавируса могут возникать следующие побочные эффекты:



покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные... Эти, что я сейчас назвал, встречаются у 5–7% от количества провакцинированных… Но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион провакцинированных. В Украине [их] пока нет", – добавил Ляшко.



Он отметил, что, когда речь идет о побочных эффектах после иммунизации, это еще не значит, что они вследствие иммунизации. Но в случае их возникновения Ляшко посоветовал обращаться к семейному врачу.



На брифинге 26 февраля Ляшко сообщал о первых "неблагоприятных событиях" после иммунизации, которые поступили днем ранее. "Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные", – говорил главный санврач.

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