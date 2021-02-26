У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко

Пятый Президент, лидер "Европейськои Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона "Крым - это Украина" заявил, что с 2014 по 2019 годы украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыму на повестке дня международной политики. Он, в частности, рассказал о том, как после переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная и очень важна для Украины "Декларация Помпео".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"В Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40 минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: вы не знаете, сколько там крымских татар. Там их 300 тыс.. А еще миллион украинцев. Именно так", - рассказал Порошенко.

"После этого мы получили базовый международный документ, который называется "Декларация Помпео", который четко заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают российской оккупации Крыма и это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому что Государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления ", - отметил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что заявления нынешней власти о том, что до их прихода ничего не делалось - это пощечина международным партнерам Украины, которые все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.

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"Сегодня Данилов во время пресс-конференции сказал: с 2014 по 2019 год власть Украины тогдашняя ничего не сделала. Все знают, что Зеленский дилетант, все знают, что это некомпетентный президент, за некомпетентность и дилетантство которого Украина расплачивается ", - говорит Порошенко.

"Когда утверждается, что до 2019 года ничего не делалось - разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, которые пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь - ничего не было", - возмутился Порошенко.

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