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Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

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Против этих 10 человек введен полный пакет санкций, они лишены всех государственных званий и наград.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Данилов зачитал такой перечень имен:

  1. Захарченко Виталий Юрьевич, бывший министр внутренних дел
  2. Шакура Дмитрий Александрович, бывший контр-адмирал
  3. Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал
  4. Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор
  5. Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор
  6. Якименко Александр Григорьевич, генерал-майор
  7. Котовский Юрий Александрович, генерал-майор
  8. Няньчура Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции
  9. Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор
  10. Березовский Денис Валентиновч, контр-адмирал.

Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции 01

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"У них с сегодняшнего дня после подписания указа президентом нет ни государственной награды и нет ни одного звания. И так будет по всем тем предателям. Потому что у измены нет на сегодняшний день срока", - добавил Данилов.

Топ комментарии

  • Стрелок
    главное безопасно
    они далеко, решение снбо до попы без указа
    но и с указом до попы
    потому что "предательство" и "измена" это юридические понятия и нужны уголовные дела

    короче - у бубочки новая игрушка - снбо. месяц уже играется в большого и страшного. клоун
  • Rostyslav Komarnytsky
    Київ тоді тихо плакав. Ховали Небесну сотню.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А здав Крим виявляється Турчинов/Порошенко/Яценюк. Ось вся прокацапська верхівка всіх силових органів українського Криму. Як намальована. Це вони мали виконувати накази з Києва?
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