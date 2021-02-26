Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК
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Против этих 10 человек введен полный пакет санкций, они лишены всех государственных званий и наград.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Данилов зачитал такой перечень имен:
- Захарченко Виталий Юрьевич, бывший министр внутренних дел
- Шакура Дмитрий Александрович, бывший контр-адмирал
- Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал
- Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор
- Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор
- Якименко Александр Григорьевич, генерал-майор
- Котовский Юрий Александрович, генерал-майор
- Няньчура Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции
- Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор
- Березовский Денис Валентиновч, контр-адмирал.
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"У них с сегодняшнего дня после подписания указа президентом нет ни государственной награды и нет ни одного звания. И так будет по всем тем предателям. Потому что у измены нет на сегодняшний день срока", - добавил Данилов.