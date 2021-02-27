На Банковой во время акции в поддержку Стерненко не будет полицейских кордонов, - Геращенко

Министерство внутренних дел призывает участников завтрашних протестов в защиту активиста Стерненко воздерживаться от насильственных действий.

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, чтобы не было никаких кордонов, и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - заявил он.

Геращенко попросил всех участников завтрашних акций не совершать никаких насильственных действий.

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"Давайте вместе прекратим провокации. И полиция, и митингующие мирные вместе сделают так, чтобы провокаторы не могли эти провокации осуществить", - призвал он.

Напомним, в субботу у здания Офиса президента на ул. Банковой запланирована акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

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