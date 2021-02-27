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На Банковой во время акции в поддержку Стерненко не будет полицейских кордонов, - Геращенко

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На Банковой во время акции в поддержку Стерненко не будет полицейских кордонов, - Геращенко
Министерство внутренних дел призывает участников завтрашних протестов в защиту активиста Стерненко воздерживаться от насильственных действий.

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, чтобы не было никаких кордонов, и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - заявил он.

Геращенко попросил всех участников завтрашних акций не совершать никаких насильственных действий.

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"Давайте вместе прекратим провокации. И полиция, и митингующие мирные вместе сделают так, чтобы провокаторы не могли эти провокации осуществить", - призвал он.

Напомним, в субботу у здания Офиса президента на ул. Банковой запланирована акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Ахахаха)))))типа хороводы поводите,как в кацапстане...но мы менты хорошие и вам в этом мешать не будем.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Ой, ну чего вы пишите, какой ГОНОР. Вчера Антоша на канале Г+Г волал, что всю эту акцию на Банковой устроил.....Порошенко, чтобы свергнуть зевову, а самому снова пробраться в президенты.
    Ну разве можно не верить этому святому человеку!
    Мы же все знаем, что всегда у зелёной мрази во всем виноват Порошенко и только он один.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Завтра полиция не будет устраивать провокации, такие как устраивала в прошлый раз?
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