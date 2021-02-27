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Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте

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Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте
Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.

"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик отметил, что вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры были обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    экспедиция Папанина застряла Занзибаре тчк.
    посылаем спасеня ледокол Челюскин тчк.
    ***** с девочкой и ее блудником будет спасена тчк.


    ОПа Презика тчк



  • Myko
    Я восени летів в Єгипет, то в аеропорту Бориспіль нарахував 12 рейсів за добу до Хургади і Шарм ель Шейху. А коли летів назад, то в той день з Хургади в Україну було 15 рейсів: Київ, Львів, Дніпро.

    Кожна нормальна людина, яка працює може дозволити собі полетіти у відпустку. Не лише чиновники та бандюки.
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