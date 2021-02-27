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Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая

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Темпы вакцинации от коронавируса в стране недостаточные, - экс-глава Минздрава Скалецкая
В Украине недостаточно высокие темпы вакцинации от коронавируса.

 Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выразила 26 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

"Кроме введения ограничительных мер, вопрос в том, сможем ли мы провести должным образом вакцинацию. Министерство [здравоохранения] допускало, что мы будем вакцинировать 4,5 млн в месяц, а может, 5–7 млн. Это нереалистичные цифры, Европа это показывает. Есть промахи организационные даже на первом этапе, самом простом – когда вакцинируют людей на работе, не нужно их искать, ждать, когда они придут или они пропустят свою очередь", – сказала она.

По словам экс-министра, следующие этапы вакцинации "будет намного сложнее провести".

"И то, что первый этап организован с такими темпами – всего тысяча людей в день, – это большой вопрос к организаторам", – заявила Скалецкая.

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    Главное при входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему
    лбу, чтобы измерить температуру. Они стирают так память. Вчера я зашел за
    хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.
  • Sophia-Maria Duglass
    И при этом улыбается .
    Куда редактор смотрит - если все плохо - то зачем ставить фото улыбающейся Скалецкрй?
  • Creator Nikdud
    Если не болел, то как раз и надо вакцинироваться. Чтобьі организм вьіработал антитела и исключил возможность заболевания. У переболевших антитела есть и вакцинация им до лапмочки.
    Но вакцинироваться надо нормальноф вакциной, а не той мочей из священной реки Ганг что ублюдок степанов приволок.
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