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Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания

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Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания
Вылет застрявшего в аэропорту Луксора (Египет) самолета авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, запланирован на утро субботы, 27 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

"Вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища", - говорится в сообщении пресс-службы SkyUp.

Ранее сообщалось, что задержка этого рейса осуществляется по техническим причинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте

Топ комментарии

  • Lyk Omore
    Ну, это для них - дорожное приключение. Они же за впечатлениями летели. Вот и получат их .
  • Igor Lemke dd5e2437
    Доброго ранку шановнi бандерівці та друзi бандерiвцiв ! Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 4180
  • Лаур
    волнуюсь за сабачку .. как ана там ? не абасралась в самальоте ?? Літак, що застряг у Єгипті з туристами, вилетить до Києва вранці 27 лютого, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 2729
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