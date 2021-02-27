За сутки ОБСЕ насчитала 30 нарушений "тишины" на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 26 февраля, зафиксировала на Донбассе 25 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 23 таких нарушениях.

В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 2 такие нарушения.

СММ и дальше осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Наблюдатели снова видели контейнеры на участке разведения в районе Золотого и у ее южного края, а также людей в пределах участка разведения в районе Петровского.

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