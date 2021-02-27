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За сутки в Украине от COVID-19 умер 151 человек, зафиксировали 8172 новых случая, выздоровели 4766 человек

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За сутки в Украине от COVID-19 умер 151 человек, зафиксировали 8172 новых случая, выздоровели 4766 человек
В Украине за минувшие сутки, 26 февраля, зарегистрировали 8172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбук написал министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
Также за прошедшие сутки 

▪️госпитализованы - 2806 человек;
▪️летальних случаев - 151;
▪️выздоровели - 4766 человек;

Также министр сообщил, что за сутки было сделано 78 040 тестирований (в том числе методом ПЦР - 35714, методом ИФА - 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25336).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 342 016 человек, выздоровели - 1 168 321 человек, летальних случаев - 25 893; проведено ПЦР-тестов - 6 881 688.

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Топ комментарии

  • Рауфархефн Будардалур
    От ковид смертность-0.5%,от сердечно-сосудистых-65%,идитенахрен тридварасы со своим орви
  • 5 копійок
    Зеленій владі вже ніхто не вірить. Добрехались.
  • aquarius580 .
    Степанов, сказочник, откуда тебе все эти разнарядки поступают: сколько приболело, сколько померло ?
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