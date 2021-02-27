За сутки в Украине от COVID-19 умер 151 человек, зафиксировали 8172 новых случая, выздоровели 4766 человек

В Украине за минувшие сутки, 26 февраля, зарегистрировали 8172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбук написал министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.

Также за прошедшие сутки

▪️госпитализованы - 2806 человек;

▪️летальних случаев - 151;

▪️выздоровели - 4766 человек;

Также министр сообщил, что за сутки было сделано 78 040 тестирований (в том числе методом ПЦР - 35714, методом ИФА - 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25336).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 342 016 человек, выздоровели - 1 168 321 человек, летальних случаев - 25 893; проведено ПЦР-тестов - 6 881 688.

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