Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов

Украина не боится шагов российского президента Путина, которые он может предпринять в ответ на санкции в отношении его кума Медведчука. Санкции были введены за финансирование терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что украинцы – не русские и имеют генетическую волю к свободе.

"То, что делает этот господин (Путин. – Ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - заявил Данилов.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Вечером 26 февраля новый канал Медведчука "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и отключают в кабельных сетях