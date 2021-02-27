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Данилов: Есть предложение двумя сроками ограничить продолжительность полномочий депутатов ВР

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Данилов: Есть предложение двумя сроками ограничить продолжительность полномочий депутатов ВР
Сейчас на уровне руководства страны обсуждается идея ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата Верховной Рады Украины двумя сроками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал - и покажи себя обществу", - отметил Данилов.

По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди.

"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.

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  • Русский Алкаш
    Слуги убирают конкурентов
  • Cheba AtWork
    При всем популизме - здравая идея. У нас там в Раде есть такое тело, Звягильский Ефим Леонидович. "Красный директор", владелец шахт на Донбассе. Тело последовательно сидело во всех созывах ВР, с 1990-го года. Вернее, как раз не сидело, в зале в работе его видели только на принятии присяги и на сложении полномочий. Но зато его карточка прекрасно голосовала за регионалов. И вот нахрена нам этот цирк?
  • Merkator_R
    Заигрывание с лохторатом.
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