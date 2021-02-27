7 марта "Укрзализныця" прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области

В связи с введением "красной зоны" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области принято решение ограничить железнодорожное сообщение. Но до 6 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен заранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров, "Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее УЗ приостановила продажу билетов на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. В связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".