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Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов, - делегация в ТКГ

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Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов, - делегация в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе 26 февраля, в результате которых пострадали 11 украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в Телеграм-канале.

"Вчера, 26 февраля, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины (еще один военнослужащий получил ранение в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги", - напоминает украинская делегация.

Указывается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подчеркнуто в сообщении.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    ***, я себе даже не представляю, чтобы американцы или израильтяне ждали международную озабоченность если бы их позиции обстреляли и там были жертвы среди личного состава. Сейчас Украиной правят тупорылые дегенераты, которые сами нихера не хотят делать, а ждут что за них кто-то все сделает.
  • Валерия Ларченко b661826f
    ты,зесрань,своей голосилкой,отвел воиска и больше полугода наших воинов отстреливают,как в тире,наших бойцов запрещено спасать и они умирают на жаре ,истекая кровью...Боженька есть,и вы все ответите вместе с зекретином.
  • Валерия Ларченко b661826f
    О,зесрань,голосовавшая за "рассмеши комика",приперлась "поцреотизм " показать-потанцевать на крови то есть...повоздыхай те вместе со своим зекретином
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