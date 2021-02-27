Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко

По состоянию на субботу, 27 февраля, вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. За минувшие сутки больше привили женщин, чем мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, с начала кампании привили 3 051 человека, а за 26 февраля - 1 713 человек. Вчера сделали на 534 прививки больше, чем 25 февраля, поскольку кампания по вакцинации разворачивается каскадным методом.

"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", - сообщил Ляшко.

Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).

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