Украинский воин ранен в результате подрыва на мине натяжного действия вблизи Луганского, - ОТУ "Північ"

Сегодня, 27 февраля, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.