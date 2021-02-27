Украинский воин ранен в результате подрыва на мине натяжного действия вблизи Луганского, - ОТУ "Північ"
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Сегодня, 27 февраля, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Північ".
Подчеркивается, что воину оперативно оказали медицинскую помощь, он доставлен в лечебное учреждение.
"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - добавили в ОТУ "Північ".