"Филип Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТИЭН

Компания "Филип Моррис Украина" гарантировала уплату более 11 млрд. акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы) в государственный бюджет Украины в 2021-2022 гг. – в случае более постепенного повышения акциза на ТВЕны в течение этого периода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в официальном письме компании "Филип Моррис Украина" профильному Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерству финансов Украины, а также представительству Международного валютного фонда.

В частности, компания гарантировала, что оплатит 4,8 млрд грн акциза на ТИЭН в 2021 г., а также 6,5-7,5 млрд грн. - в 2022 г.

Предполагается, что повышение акциза на ТИЭН состоится, как и было запланировано до уровня акциза на сигареты. Но, как предлагает Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, это должно состояться в несколько этапов.

В частности, по предложению Комитета, с 1 апреля 2021 г. ставки акциза на ТИЭН должны вырасти сразу на 200%.

За соответствующее решение проголосовало 19 из 25 членов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в том числе председатель Комитета Даниил Гетманцев.

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Ранее к введению такого более постепенного варианта повышения акциза народных депутатов призвал Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

"Речь идет, в том числе о резком повышении ставки налога на ТИЭН на 320%. Ни один законопослушный бизнес, а особенно в условиях финансово-экономического кризиса, который сейчас возник в Украине, не сможет пережить такое разрушительное повышение налога, что также негативно скажется на легальном рынке ТИЭН и создаст риски для государственного бюджета", – заявили в Совете предпринимателей.

В Совете предпринимателей также напомнили, что за предыдущие планы резкого повышения акциза на ТИЭН компании-производители уже начали резко сокращать планы выкупа акцизных марок. Например, в январе 2021 г. "Филип Моррис" была вынуждена снизить объемы выкупа марок с ранее запланированных 50 миллионов до 35 миллионов. Что означало потенциальную потерю для госбюджета более 300 млн. грн. доходов только за январь 2021 года.

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Более постепенный вариант повышения акциза отстаивали и в Национальной организации розничной торговли (НОРТ).

"Табачная отрасль и легальный рынок розничной торговли смогли бы работать без значительных потрясений в случае не более 200% повышения акциза на ТИЭН", – заявили в НОРТ.

Помимо рисков недовыполнения доходов государственного бюджета, планы резкого повышения акцизов спровоцировали появление китайских контрабандных ТИЭН на украинском рынке.

В частности, в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях была зафиксирована продажа контрабандных китайских ТИЭН под маркой МС. Активная продажа этих контрабандных ТИЭН началась и в сети Интернет.